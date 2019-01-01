زياش: بن عطية يؤمن بقدرة أياكس على إقصاء يوفنتوس

الدولي المغربي رحل عن النادي الإيطالي في يناير الماضي

كشف حكيم زياش صانع ألعاب أياكس أمستردام، عن دعم مواطنه المغربي مهدي بن عطية، للفوز على يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس يحل ضيفاً على أياكس غداً الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية من الأبطال، بعد مفاجأة الفريق الهولندي بإقصاء ريال مدريد بالمرحلة السابقة.

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زياش أحد نجوم أياكس هذا الموسم، تحدث مع بن عطية لاعب يوفنتوس السابق عن المباراة، وروى تفاصيل هذه المحادثة في تصريحات صحفية.

وقال زياش:"بن عطية؟ لقد تحدثت معه، هو يحب طريقة لعبنا وفي رأيه نحن نستطيع الفوز على يوفنتوس".

ويطمح أياكس في الفوز بالمباراة، لمواصلة السعي نحو العودة مرة أخرى لمنصات التتويج التي وصل لها آخر مرة في 1995.

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حديث بن عطية مع زياش، يأتي بعد رحيله عن يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى الدحيل القطري.

يذكر أن مواجهة الذهاب تجمع بين أياكس ويوفنتوس على ملعب الفريق الهولندي، بينما يقام الإياب في إيطاليا يوم 16 إبريل الجاري.