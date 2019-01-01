هندرسون: "65 هدفًا" رقم يتحدث عن قيمة صلاح لليفربول

قائد ليفربول يساند زميله المصري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد جوردان هندرسون قائد ليفربول بزميله محمد صلاح، مؤكدًا أنه يُقدم الكثير للنادي بعيدًا عن أهدافه وتمريراته الحاسمة، وموضحًا أن اللاعبين جميعًا يدركون قيمته بغض النظر عن وصوله لمرمى المنافسين من عدمه.

وتحدث هندرسون لموقع ناديه الرسمي ليدافع ويُشيد بالدولي المصري ودوره مع الفريق، مؤكدًا أن دخوله قائمة اللاعبين الذين أحرزوا 50 هدفًا لليفربول في البريميرليج هو أكبر تقدير له.

ومضيفًا حول دور اللاعب بعيدًا عن أهدافه "أعتقد أن صلاح وخلال فترة ابتعاده عن التسجيل قدم الكثير لليفربول ومساهمته مع الفريق أكبر مما كانت عليه الموسم الماضي. هو منخرط معنا تمامًا منذ وصل النادي ويُقدم الكثير للفريق".

"لقد رأيتم كيف تفاعلنا مع دوره في هدف الفوز على السبيرز، ولو كنت في إدارة البريميرليج لسجلته باسمه! لكن عمومًا، هذا يتحدث بالكثير. مو سعيد بلعب دورًا في هذا الفوز المهم وكلنا نقدر كثيرًا ما فعله، هو لم يكن بحاجة لأن يُسجل الهدف باسمه لنعرف نحن زملاءه قيمته".

"أعتقد أنه سجل 21 هدفًا هذا الموسم، وهو إنجاز هائل خاصة بالأخذ بعين الاعتبار ما سجله الموسم الماضي. 65 هدفًا في جميع البطولات خلال موسمين هو رقم مذهل، هذا بخلاف التمريرات الحاسمة أيضًا، أعتقد أن هذا يُخبرك بمدى الإضافة التي قدمها للفريق".

"لكن إن سألت كل اللاعبين الآخرين، سيردون بنفس الإجابة .. ما يُقدمه محمد صلاح لنا لا يُمكن قياسه فقط بالأهداف التي يُسجلها بنفسه، وهذا الأمر ينطبق على الثلاثي الأمامي، ماني وفيرمينو لم يُسجلا أمام ساوثامبتون لكنهما قدما أداءً رائعًا منذ البداية حتى النهاية وصنعا الفارق بشكل كبير".

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"الثلاثة يمثلون مبدأ "لاعب الفريق"، إذ هم يعملون ويبذلون قصارى جهدهم لخدمة الفريق وجعله يفوز، وهم جميعًا ودون استثناء مهاجمون من الطراز العالمي".

أتم "ليس لدي فكرة عن عدد أهداف مو صلاح في نهاية الموسم، ما أثق به فقط أنه سيكون أكبر من العدد الحالي، لكن ولأكون صريحًا .. هذا لا يهم. الرقم الذي يهمنا كثيرًا هو مركزنا في جدول الترتيب بعد نهاية الـ38 مباراة وما سنفعله في دوري الأبطال. وبالنسبة لصلاح، هدفه هو مساعدتنا لتحقيق أهدافنا، وبأي طريقة كانت".

يُذكر أن ليفربول يتصدر حاليًا جدول ترتيب البريميرليج بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، لكن مع لعبه مباراة إضافية عن منافسه.