زوجة إيكاردي تحسم موقفه من الانتقال لريال مدريد

أبدت ثقتها في عودته للتسجيل مرة أخرى مع إنتر هذا الموسم

كشفت واندا نارا، وكيلة أعمال وزوجة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، أنه سيبقى مع إنتر الموسم القادم.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل إيكاردي، بعد قيام المدرب لوتشيانو سباليتي بسحب شارة قيادة الفريق منه، بسبب مماطلته في تجديد عقده.

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الأزمة تسببت في غياب إيكاردي عن الملاعب لمدة شهرين، قبل أن يعود مرة أخرى ويسجل في شباك جنوى بـ3 إبريل الجاري، ولكنه غاب عن التهديف بعدها.

واندا قالت عن مستقبل زوجها:"ماورو سيواصل المضي قدماً وتسجيل المزيد من الأهداف لأنه مصدر قوة هذه العائلة".

وأضافت:"الآن هو يتمتع بقدر أكبر من الهدوء وعلاقته جيدة بالجميع كالعادة، ولا يوجد شك حول استمراره في إنتر العام القادم.

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وارتبط المهاجم الأرجنتيني مؤخراً بالرحيل عن إنتر والانتقال لريال مدريد، عقب تألقه مع إنتر بتسجيل 123 هدفاً بجميع البطولات، ليعادل رقم أسطورة النادي كريستيان فييري.

ويستعد إيكاردي رفقة إنتر لخوض مواجهة صعبة أمام روما غداً السبت، والتي ستؤثر بشكل كبير على صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا من الدوري الإيطالي.