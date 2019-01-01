أليجري: انضمام رونالدو ليوفنتوس لا يضمن الفوز بدوري الأبطال

تعرف على تصريحات أليجري قبل مواجهة فيورنتينا

أكد ماسيلميانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، أنّ انضمام كريستيانو رونالدو للسيدة العجوز لا يعني ضمان الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس ودّع دوري الأبطال من ربع النهائي بعد الخسارة من أياكس بهدفين لهدف.

وقال أليجري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "قدمنا موسمًا جيدًا للغاية ونحتاج لنقطة فقط لأجل حصد اللقب كما وصلنا لربع نهائي الأبطال وكلها إنجازات رائعة".

وتابع: "التعاقد مع رونالدو لم يكن يساوي الفوز بالأبطال. كريستيانو قدّم موسمًا رائعًا وواثق من قدرته على مساعدتنا في المواسم المقبله ولن يرحل فهو مستقبل الفريق".

أليجري أكد خضوع بيرين وسامي خضيرة لعمليات جراحية بينما انتهى موسم ماريو ماندزوكيتش أما باولو ديبالا فسوف يغيب 20 يومًا ودوجلاس كوستا وكاسيريس 10 أيام وقد يعود جورجيو كيلليني أمام إنتر.

وأردف: "هناك العديد يحبون الحديث عن كرة القدم وشرح أسباب الخروج. لقد خسرنا أمام أياكس لأننا وصلنا لهذا الدور بأسلوب أحوالنا وبالعديد من الغيابات".

⭐️ جانب من حديث فيرتونخين عن الثلاث دقائق الأخيرة في مباراة مانشستر سيتي وتقنية الفيديو🗣️ pic.twitter.com/T8Dv2SmiOL — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 19, 2019

وواصل: "لا يمكن وصف الموسم بالسيء لأننا حصدنا السوبر ونقترب من حسم لقب الدوري. بالنسبة لمهدي بن عطية فلقد رحل لأنّه لم يكن يرغب في اللعب معنا منذ ديسمبر الماضي".

واختتم: "رونالدو قدّم معنا الكثير ولا يمكن أن ألومه أو ألوم أحد. علينا تقبل ما حدث في الأبطال ونستعد للموسم المقبل".

جدير بالذكر أنّ رونالدو سجل جميع أهداف يوفنتوس في الأدوار الإقصائية وساعد البيانكونيري على إقصاء أتلتيكو مدريد من ثمن النهائي.