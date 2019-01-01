كريستيانو رونالدو يدرس العودة إلى ريال مدريد

هل تنتهي تجربة رونالدو سريعًا في يوفنتوس؟

يشعر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بالندم على قرار الرحيل عن صفوف ريال مدريد وارتداء قميص البيانكونيري.

رونالدو رحل عن ريال مدريد في الصيف الماضي وودع ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس أمام أياكس.

وذكر برنامج التشيرنجيتو الإسباني أنّ كريستيانو رونالدو لا يشعر بالسعادة بعد أن خسر بطولة التشامبيونزليج مبكرًا ولم تفلح عودة يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد في جلب ذات الأذنين.

وأشار الصحفي، توماس رونسيرو، أنّ صاروخ ماديرا أخطأ في البداية بالذهاب إلى يوفنتوس لأن الفريق الإيطالي لا يناسب هداف ريال مدريد التاريخي.

وقال: "الكل توقع أنّ عودة زين الدين زيدان لريال مدريد مستحيلة ولكنّه عاد، فما المانع من أن يأتي رونالدو مرة أخرى؟".

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وحقق كريستيانو بطولة دوري أبطال أوروبا 4 مرات رفقة ريال مدريد كما حصدها من قبل مع مانشستر يونايتد في 2008.

جدير بالذكر أنّ صاروخ ماديرا سجل 6 أهداف في النسخة الحالية وهو أسوأ سجل له منذ 2010-2011 حينما ودّع البطولة من نصف النهائي مع ريال مدريد أمام برشلونة.