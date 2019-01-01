رئيس التعاون يحسم موقفه من المحترفين.. ويكشف عن عروض "آدم"

التعاون قدم موسم أكثر من رائع

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث محمد القاسم رئيس نادي التعاون، حول مستقبل محترفه في الموسم المقبل من الدوري السعودي للمحترفين من حيث الاستغناء أو الاستمرار.

وكان التعاون قد توج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم المنصرم ، وقدم موسم أكثر من رائع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال القاسم في تصريحات تليفزيونية: "لا نريد أن نفرط في أي محترف خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولكن سنجبر على الاستغناء عن واحد منهم بسبب تخفيض عدد المحترفين".

وأضاف: "تلقينا عروض لرحيل عبدالفتاح آدم مهاجم الفريق ولكن إذ لم نجد البديل المناسب له سنرفض العروض بكل تأكيد".

وتابع القاسم: "متعب المفرج أصبح لاعب هلالي الآن، ونحن نريد أن يبقى معنا بعد انتهاء إعارته ولكن مصيره حاليًا في يد إدارة ناديه".

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ويسعى التعاون للحفاظ على قوام الفريق في الموسم المقبل من أجل مواصلة تقديم مستويات مميزة، بعد أن تمكن من التتويج بكأس الملك.