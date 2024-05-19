كتالوج منافسة بيب جوارديولا ومانشستر سيتي.. لن تفوز بالدوري دون القيام بتلك الخطوات!

المدير الفني لمانشستر سيتي دخل التاريخ.

حسم مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي للمرة العاشرة في تاريخه والرابعة على التوالي عقب أن فاز الفريق على وست هام في الجولة الختامية وأصبح مستحيلًا لآرسنال تجاوزه في عدد النقاط.

الفوز جاء كنتيجة متوقعة ومنطقية في ظل المعطيات المتاحة فمانشستر سيتي فاز في آخر عشر مباريات بالدوري الإنجليزي ولم يخسر بشكل عام في أي بطولة منذ مطلع ديسمبر 2023 عندما سجل ليون بايلي الهدف الوحيد لأستون فيلا في تلك المباراة ضدهم.

تحقيق الدوري بعد منافسة ضد مانشستر سيتي أمر يستحق التحية، ليس هذا فحسب، أن تستمر في التنافس ضد كتيبة بيب جوارديولا حتى الجولة الأخيرة فهذا يستحق الكثير من التقدير.

فالفوز بالألقاب أمام تلك الماكينات أمر غاية في الصعوبة، لكنه ممكن وسبق للعديد من الأندية أن قامت به، الفكرة كلها أن له كتالوج وخطوات القيام بها قد يضمن لك التتويج.

دعونا نستعرض تلك الخطوات فيما يلي: