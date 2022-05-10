خليفة بيكيه.. برشلونة يبدأ التحرك الرسمي لحسم صفقة قلب الدفاع الجديد

يطمح تشافي هيرنانديز لانتداب قلب دفاع من المستوى الأول في أوروبا لتقوية هذا المركز في صفوف فريقه بدءًا من الموسم المقبل.

السبب ليس أن المدرب لا يثق في الدنماركي أندرياس كريستنسن الموشك على الوصول إلى برشلونة، ولكن لأنه لا توجد ضمانات بشأن حالة جيرارد بيكيه في الموسم المقبل في ظل الإصابة المعقدة التي يمر بها.

المرشحون الثلاثة لخلافة بيكيه في برشلونة

ولذلك يفاضل برشلونة بين 3 أسماء لسد هذه الثغرة، الأول هو أليسيو رومانيولي لاعب ميلان والذي ينتهي عقده الصيف الجاري، وخاليدو كوليبالي مدافع نابولي الذي يملك عامًا واحدًا في عقده، ولكن الاسم الأبرز الذي يتطلع إليه تشافي هو جوليس كوندي الذي يبدو أن المفاوضات معه تسير على قدم وساق من أجل الانتقال إلى برشلونة.

النادي الكتالوني لم يعد يخاطب اللاعب فقط، ولا وكلاءه أيضًا، بل إن الاتصالات بدأت رسميًا مع إشبيلية لضم المدافع الفرنسي، وفقًا لصحيفة "آس".

لماذا يريد برشلونة ضم كوندي؟

صفات كوندي المتمثلة في القوة الجسمانية والسرعة والانضباط التكتيكي والإنهاء أمام المرمى، كل تلك صفات يطمح تشافي في حيازتها.

ويملك كوندي شرطًا جزائيا في عقده يقدر بـ 90 مليون يورو، لكن برشلونة وإشبيلية قد يلجآن إلى اسم يسهل الصفقة، وهو سيرجينيو ديست الذي قد يدخل في صفقة تبادلية توصل الفرنسي إلى معقل كامب نو.

وينتهي عقد كوندي مع إشبيلية في 2024 وهو الذي قدم إلى الفريق في صيف 2019 بعدما دفع إشبيلية 25 مليون يورو لنادي بوردو الفرنسي حيث توهج اللاعب.

ويتقاضى اللاعب حاليًا في إشبيلية 2.5 مليون يورو سنويًا، قيمة قد تتضاعف حال قبوله عرض برشلونة.

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