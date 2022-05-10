“ميسي يفشل في سان جيرمان لأنه يجب أن يكون القائد”

يقترب نجم المنتخب الأرجنتيني وباريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، من إنهاء موسمه الأول بقميص النادي الباريسي، ولكن ليو لم يُقدم الأداء المُنتظر منه بسبب كثرة الضغوطات عليه من قبل وسائل الإعلام.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن عن تعاقده مع ليونيل ميسي بسوق الانتقالات الصيفية المنصرم، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده داخل قلاع "كامب نو".

كاريمبو يطلب منح شارة القيادة لميسي

وقال كاريمبو في تصريحات صحفية: "ميسي يجب أن يحظى بدور قيادي في باريس سان جيرمان، وذلك لمساعدته على التألق مجدداً".

وتابع: "حينما يلعب ميسي، وفي أي مكان يذهب إليه، تصاحب ذلك ضجة كبيرة، هذا يحدث في فرنسا أيضاً".

"لا يمكن للجماهير إطلاق صافرات الاستهجان على ميسي"

وواصل كاريمبو تصريحاته قائلاً: "لا يمكنك أن تطلق صافرات استهجان على ميسي لأنه نجم، كان ذلك خطأ من الجماهير، لأن الجماهير إذا أظهرت له المحبة والتقدير، سينتهي الأمر".

واختتم حديثه قائلاً: "في باريس سان جيرمان، على الجماهير أن تحترمه بشكل أكبر، ليونيل ميسي لاعب مثير وعامل جذب كبير للدوري الفرنسي".

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي قد خاض 24 مباراة بقميص باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي نجح من خلالها في تسجيل 4 أهداف بينما أرسل 13 تمريرة حاسمة.

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