جوارديولا يرد على أخبار تعاقد مانشستر سيتي مع كين أو هالاند

بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يؤكد صعوبة تعاقد فريقه مع مهاجم جديد.

استبعد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي فكرة أن يتحرك فريقه للتعاقد مع مهاجم جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية، بالنظر إلى ارتفاع قيم اللاعبين.

وكان من المتوقع أن يتحرك مانشستر سيتي في سوق الانتقالات بحثًا عن مهاجم صريح جديد عند بداية سوق الانتقالات، خاصة بعد مغادرة سيرخيو أجويرو، الهداف التاريخي للنادي، إلى برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر.

ومؤخرًا، ارتبط مانشستر سيتي بالتعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، وأيضًا هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي، وأن بطل "البريمييرليج" مستعد لتقديم 117 مليون يورو لإقناع "السبيرز" بالتخلي عن قائده.

ورغم كل التقارير التي ربطت مانشستر سيتي بالتعاقد مع مهاجمين جدد، إلا أن جوارديولا يدعي أنه لا يوجد أي ضمان ليتحرك ناديه لإبرام صفقات جديدة.

ماذا قال جوارديولا عن ضم مهاجمين جدد؟

وتحدث مدرب مانشستر سيتي في تصريحات لقناة "تي في 3" الإسبانية قائلًا: "بالأسعار الحالية لن نشتري أي مهاجم، هذا مستحيل، لا نستطيع تحمل تكلفة مثل هذه الصفقات، هذا مستحيل بالفعل".

وأضاف: "جميع الأندية تكافح ماليًا، ونحن لسنا استثناءً، نمتلك جابرييل جيسوس، وفيران توريس الذي كان رائعًا في هذا المركز، كما نمتلك لاعبين شباب في الأكاديمية، وفي العديد من المباريات نلعب بمهاجم وهمي".

وأكمل جوارديولا: "لا أعرف ما الذي سيحدث، ربما سندخل سوق الانتقالات، لكن ربما لن نشتري مهاجمًا للموسم المقبل، الأمر الأقرب الآن أننا لن نتعاقد مع مهاجم".

أهداف أخرى في سوق الانتقالات

وتمكن مانشستر سيتي من استعاد السيطرة المحلية بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، بينما قدم مسيرة استثنائية في دوري أبطال أوروبا، رغم حصوله على الميدالية الفضية في نهاية المطاف.

ورغم ذلك، فإن جوارديولا يطلب التحسين المستمر في قائمة فريقه، وسيتم البحث عن التدعيمات الممكنة بالسعر المناسب.

وخرجت تقارير تفيد بأن جوارديولا يفكر في التحرك للتعاقد مع متعدد المواهب سيرجي روبرتو لاعب نادي برشلونة الإسباني، لكن مدرب بطل "البريمييرليج" رد بحزم على هذه الأخبار بقوله: "لا أجيب على مثل هذه الأمور".

وأضاف: "سيرجي لاعب في برشلونة، كل لاعبي برشلونة وكل اللاعبين في الأندية الكبرى الأخرى في العالم جيدون، لكن سيرجي لاعب برشلونة ولن أرد على مثل تلك الأنباء في تلفزيون كتالونيا الوطني".

ويدرك جوارديولا الصعوبات المالية التي تعاني منها الأندية الكبرى في جميع أنحاء العالم، لكنه لا يتوقع أن يدخل مانشستر سيتي بقوة وينفق الكثير من الأموال في سوق الانتقالات في ظل تذبذب الأوضاع.

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