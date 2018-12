جماهير نابولي تعود لقناع كوليبالي لمساندة السنغالي

أعلنت جماهير نابولي عن إعادة إحياة مبادرة "قناع كوليبالي" التي استخدمتها في الماضي من أجل مساندة المدافع السنغالي ضد العنصرية.

ووقع الدولي السنغالي ضحية للهتافات العنصرية من جماهير إنتر أثناء مباراة الفريقين مساء الأربعاء، وهو ما أدى لحملة تضامن كبيرة وعقوبات.

وذكرت مجموعة "الدماء الزرقاء"، وهي من أولتراس نابولي، أنها ستوزع قناعاً خاصاً بكوليبالي وقمصان تحمل عبارات مساندة له قبل مباراة الفريق مع بولونيا.

ولن تكون واقعة الاستعانة بقناع وصورة المدافع السنغالي في مدرجات سان باولو الأولى، إذ استخدمتها جماهير الفريق في أعقاب تعرض اللاعب لهتافات مشابهة أمام لاتسيو في 2015-2016.

وساند فوزي غلام، زميل كوليبالي، اللاعب بنشر صورته بالقناع على صفحته على "تويتر" ودعا الجماهير مساء السبت لفعل المثل في ملعب المباراة.

Non importa il colore della pelle.

Non importa la religione.

Non importa per quale squadra fai il tifo. Il calcio, come tutti gli sport, é un gioco. E tutti i giochi sono passione, divertimento, libertà: e nella libertà siamo tutti uguali!

Domani saremo tutti Koulibaly! pic.twitter.com/qrZrNZ9Ypn — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) December 28, 2018