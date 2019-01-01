توتنهام يعلن إصابة ندومبيلي

تعرف على نوعية اصابة الوافد الجديد للسبيرز

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أعلن نادي توتنهام الإنجليزي إصابة تانجي ندومبيلي، الوافد الجديد، وغيابه عن مواجهة نيوكاسل يونايتد في الجولة الثالثة من البريميرليج.

ندومبيلي انضم إلى السبيرز قادمًا من صفوف ليون وسجل أول هدف لتوتنهام خلال الموسم الجاري.

وكشف النادي عبر الموقع الرسمي لائحة المصابين والتي شهدت وجود ندومبيلي والذي يعاني من إصابة خفيفة في الفخذ تبعده عن لقاء نيوكاسل.

كما أكد الموقع استمرار إصابة خوان فويث في الركبة وعدم تعافي ريان سيسينيون وبالتالي استمرار فترة الغياب.

وينضم لهم ديلي آلي كما يعود سون مين إلى المشاركة ضد الماكبيث بعد انتهاء فترة الإيقاف.

جدير بالذكر أنّ توتنهام انتصر في المباراة الاولى ضد أستون فيلا قبل أن يتعادل في ملعب "اتحاد" أمام مانشستر سيتي.