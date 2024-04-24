"معجزة ليستر وإنقاذ سمعة جوارديولا" .. عجائب رياض محرز الخمس تقرب الأهلي من حلمه الضائع

رياض محرز أحد أفضل من أنجبت الكرة العربية والإفريقية..

SHAHID

في 21 فبراير من عام 1991، وُلِد واحد من أفضل النجوم العرب عبر التاريخ؛ وهو الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي حاليًا.

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محرز أبصر النور في مدينة سارسيل، وهي إحدى الضواحي الفقيرة في العاصمة الفرنسية باريس؛ حيث بدأ مسيرته مع الفريق المحلي هُناك، قبل توقيع أول عقد احترافي في عام 2009، مع نادي كويمبيريوس.

ومن كويمبيريوس؛ تنقل الساحر الجزائري بين أندية لوهافر الفرنسي وليستر سيتي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، قبل أن يحط الرحال في المملكة العربية السعودية، في الصيف الماضي، من بوابة الأهلي.

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وبعد موسم أول متذبذب مع قلعة الراقي في 2023-2024، وعد رياض محرز "الجماهير"، بأن ينافس الفريق الأول لكرة القدم بقوة، في العام الرياضي القادم.

وذهب رياض محرز الذي وقع عقدًا مع الأهلي حتى 30 يونيو 2026، إلى أبعد من ذلك؛ حيث أكد على أنه يخطط للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، مع الفريق الأول.

الأهلي لم يسبق وأن حصل على لقب دوري أبطال آسيا؛ لكن محرز معتاد على هذا الأمر طوال مسيرته الكروية، حيث نجح في قيادة الأندية التي مثّلها، بالإضافة إلى منتخب بلاده الجزائر، لتحقيق إنجازات - لأول مرة في تاريخهم -.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز البطولات والإنجازات التي حققتها الفرق - لأول مرة في تاريخها -، بقيادة الساحر الجزائري رياض محرز..