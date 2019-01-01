تركي آل الشيخ يتحدى الأندية العربية

آلميريا يتصدر ترتيب الدوري الإسباني للدرجة الثانية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفية السعودية، عن تجربته الجديدة في الاستثمار الرياضي خارج الوطن العربي.

وكان آل الشيخ قد قام بشراء نادي آلميريا الإسباني في تجربة استثمارية جديدة، بعد التجربة السابقة مع بيراميدز المصري قبل بيعه مؤخرًا.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية: "كان بإمكاننا أن نقوم بشراء أندية أكبر ولكن دخلت تحدي شخصي مع نادي ألميريا الإسباني".

وتابع: "انتظر التحدي مع أي نادي عربي في عقر داره خلال المرحلة المقبلة خلال فترة التوقف الشتوي، لإقامة لقاء ودي بحضور الجماهير".

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وأضاف آل الشيخ: "الاستثمار الرياضي في أوروبا مختلف بشكل كبير عن التجربة العربية السابقة لي، هناك 4 جنسيات داخل الفريق".

ويتصدر نادي آلميريا الإسباني ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد 17 نقطة من 7 مباريات حيث حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 2.