خاص - "جول" يكشف.. تفاصيل اقتراب حمودي من الدوري الإماراتي

بيراميدز تعاقد معه منذ شهر والآن رحيله يقترب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

اقترب أحمد حمودي لاعب نادي بيراميدز المصري، من الرحيل عن الفريق رغم انضمامه منذ أيام قليلة، في أخر يوم للقيد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان بيراميدز قد أعلن خلال بيان رسمي، في الأيام الماضية دراسة عرض من أحد الأندية العربية لبيع حمودي، خاصًة وأن القيمة المادية المعروضة مغرية.

ويكشف "جول" تفاصيل اقتراب حمودي من الرحيل عن بيراميدز خلال المرحلة المقبلة، والدوري العربي الذي اقترب منه لاعب الأهلي السابق.

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وتواصل "جول" مع أحد المصادر في نادٍ إماراتي، الذي أكد خلال تصريحاته أن هناك بالفعل مفاوضات بين إدارة النادي لضم حمودي خلال المرحلة الحالية.

وتنتهي فترة القيد الصيفي في دوري الخليج العربي الإماراتي يوم 30 سبتمبر الجاري، يوم الإثنين المقبل حيث من المفترض الإعلان عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة في حال التوصل لاتفاق.

وأكد المصدر لـ"جول" أن مجلس الإدارة يفكر في الاستغناء عن أحد الأجانب المتواجدين في الفريق وهو ما يتيح لحمودي الانضمام لدعم الفريق خلال الموسم الجديد.

وتعد فكرة انتقال حمودي إلى الدوري الإماراتي، فرصة مميزة للاعب بالتواجد في أحد الأندية الكبرى في الدوري الإماراتي، بالإضافة إلى العائد المادي الكبير الذي سيحصل عليه نادي بيراميدز.