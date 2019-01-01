بيرهوف يكشف أسباب تشجيعه بايرن ميونخ أمام ليفربول

خلافات مؤخراً بين الفريق البافاري والمنتخب الألماني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألماني، الأسباب وراء تشجيعه لبايرن ميونخ أمام ليفربول بدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وشوهد بيرهوف وهو يرتدي وشاح النادي البافاري في مدرجات ملعب اللقاء برفقة مدرب المنتخب يواخيم لوف.

وتمر علاقة لوف مع بايرن بحالة توتر بعد استبعاد الثلاثي ماتس هوملز، جيروم بواتينج، وتوماس مولر لمعسكر المانشافت المقبل.

مورينيو يتمنى صدامًا إنجليزيًا في ربع النهائي

🌅 شروق يوم العملية 😂

صباح قرعة الأبطال 🏆



شاركونا توقعاتكم أو بالأحرى تمنياتكم لمواجهات دور الـ 8⃣ 👀#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/MLXiYkYkAJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 15, 2019

آرسنال وتشيلسي.. أزمة في ربع النهائي يحلها الويفا باللجوء إلى جدول البريميرليج

وعلق بيرهوف مع "بيلد" قائلاً: "ارتديت الوشاح لأن كان يتم توزيعه في المدرجات لمساندة بايرن، وصراحة أنا شجعت بايرن ليلتها".

وأتبع: "أنا أشجع ألمانيا، ولذا ساندت بايرن، كنت أتمنى استمراره من أجل الكرة الألمانية، الآن الآمال كلها معقودة على فرانكفورت".

يذكر أن بيرهوف لم يلعب في ألمانيا إلا مع بوروسيا مونشنجلادباخ، هامبورج، وباير أوردينجن، وقضى معظم مشواره في إيطاليا.