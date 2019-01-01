آرسنال وتشيلسي.. أزمة في ربع النهائي يحلها الويفا باللجوء إلى جدول البريميرليج

آرسنال وتشيلسي لن يلعبا في مدينتهما ربع نهائي الدوري الأوروبي في نفس الجولة، إذًا فما الحل؟

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألا يلعب فريقين من نفس المدينة في نفس اليوم أو في يومين متتاليين على أرضهما في مواجهات الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وكان الأمر قد انطبق في دوري الأبطال على قطبي مانشستر، حيث سيتم عكس القرعة في حال أسفرت على لعب كليها في نفس الجولة في مدينة مانشستر.

وفيما يتعلق بالدوري الأوروبي، فإن الفريقين الوحيدين من نفس المدينة سيكونان تشيلسي وآرسنال، لذا لن يلعبنا في لندن في نفس الجولة.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ مارس ٢٠١٩

وفي حال أوقعت القرعة تشيلسي أمام أي خصم غير آرسنال، ولعب كليهما مباراة الذهاب أو الإياب في لندن، فإن القرعة سيتم عكسها ليلعب أحدهما الذهاب في لندن والآخر الإياب هناك.

وستكون الأولوية للفريق صاحب الترتيب الأعلى في الدوري الإنجليزي الممتاز ليلعب مباراة الإياب على أرضه، حيث سيتم نقل مباراة صاحب الترتيب الأدنى ليلعب الإياب خارج أرضه.

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وفي الوقت الحالي يحتل آرسنال المركز الخامس فيما يحتل تشيلسي المركز السادس، لذا فالأولوية ستكون له ليلعب الإياب على ملعب الإمارات.