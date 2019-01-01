مورينيو يتمنى صدامًا إنجليزيًا في ربع النهائي

مورينيو الخبير في المباريات الإنجليزية يأمل في رؤية أحدها في ربع نهائي الأبطال، في وجود مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام وليفربول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إنه بتمنى أن تتواجه الفرق الإنجليزية خلال ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، دون تفضيل أحدهم على الآخر.

وتقام اليوم الجمعة قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، بمشاركة 4 أندية من إنجلترا لأول مرة منذ 2009 وهو مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام.

ويرى مورينيو أن مواجهة الفرق الإنجليزية فيما بينها فر ربع نهائي البطولة ستكون ذات طابع خاص، حيث عاشها هو نفسه في الماضي مع تشيلسي في مواجهة ليفربول في 2005 و 2007.

وقال مورينيو: "لا أفضل فريق على الآخر، ولكن أتمنى أن تتواجه الفرق الإنجليزية الأربعة، وهو ما سيعني أن فريقان منهم سيمران إلى نصف النهائي"

وأضاف: "على سبيل المثال، من الممكن أن نقول إنه لو أسفرت القرعة عن مواجهة بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، وأخرى بين توتنهام وليفربول، سيكون الأمر مثيرًا للغاية"

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مورينيو 🗣️ pic.twitter.com/gdYoWGNoTG

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ مارس ٢٠١٩

بطبيعة الحال التقى فريقان إنجليزيان في ربع نهائي البطولة العام الماضي، حينما نجح ليفربول في إقصاء مانشستر سيتي بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا.

وفسر مورينيو اختياره حيث قال: "اختياري هذا قد يكون لأسباب تكتيكية أو عاطفية، ولكن أعتقد أنه في حال حدث سيكون دافعًا قويًا لمشاهدة مباريات رائعة"

وأضاف: "سيكون من الرائع أيضًا تمثيل البرتغال وهولندا في نصف النهائي عبر تأهل أياكس أمستردام وبورتو، سيكون نصف نهائي مثالي"

وتابع: "أتمنى أن يلتقي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي للمرة الأولى منذ 2009، حيث لم يحدث ذلك طوال فترة تواجد رونالدو في صفوف ريال مدريد"

وحول ذلك قال: "لا أتمنى أن يتواجه يوفنتوس وبرشلونة في ربع نهائي البطولة، المباراة تستحق أن تنتظر إلى النهائي أو على الأقل نصف النهائي"

وتابع: "الفريقان رائعان ويقدمان أداء جيدًا خلال هذا الموسم، لقد عانيا من سوء الحظ في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن يوفنتوس كان له النصيب الأكبر من سوء الحظ بكل تأكيد"

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يذكر أن يوفنتوس وبرشلونة كانا قد شاركا في 3 نهائيات من أصل آخر 4 نهائيات للبطولة، منهم نهائي 2015 الذي جمعهما وانتهى بانتصار برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة.