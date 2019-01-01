بيرسبوليس يفوز على السد بثنائية في وداع تشافي

السد يسقط في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق بيرسبوليس الإيراني فوزًا هامًا على السد القطري بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال آسيا.

وفوز بيرسبوليس لم يشفع له للتأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال آسيا حيث احتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف الوصيف باختكور صاحب الـ8 نقاط.

وتمكن بيرسبوليس في مفاجآة الضيوف في الدقيقة 16 من عمر اللقاء عن طريق اللاعب الرائع مهدي ترابي والذي تسديدته هزت شباك السد القطري.

وفي الشوط الثاني واصل بيرسبوليس الضغط على دفاعات السد القطري، حتى تمكن من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد هجمة مرتدة حيث سدد علي علبيور الكرة من بين قدمي حارس السد معلنًا عن الهدف الثاني.

وأعلن تشافي هيرنانديز لاعب السد القطري الحالي وبرشلونة السابق، اعتزاله لعب كرة القدم نهائيًا عقب مواجهة بيرسبوليس بعد مسيرة أكثر من رائعة.

ويتصدر السد ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يأتي باختاكور ثانيًا برصيد 8 نقاط، بينما احتل بيرسبوليس المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتذيل الأهلي المجموعة برصيد 6 نقاط.

ويتبقى فرصة لصالح أهلي جدة للصعود إلى دور الـ16 بالفوز على باختاكور للظفر بوصافة المجموعة حيث سيرتفع رصيده إلى 10 نقاط.