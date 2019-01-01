بوليتانو يؤكد استمراره مع إنتر

اللاعب كان من الأبرز الموسم الماضي

هيثم محمد فيسبوك تويتر

أكد وكيل ماتيو بوليتانو، لاعب إنتر، استمرار اللاعب بقميص النيراتزوري في الموسم المقبل رغم شائعات رحيله.

وارتبط اللاعب بترك الفريق بعد التعاقد مع روميلو لوكاكو واقتراب أليكسيس سانشيز، بالإضافة للتغير الخططي مع وصول أنطونيو كونتي.

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وقال وكيل اللعب مع "راديو سبورتيفا": "بوليتانو مستمر مع إنتر، لقد تم تأكيد وضعه بأنه ليس معروضاً للبيع".

وأضاف: "حتى لو كان الميركاتو لا يزال لم يغلق، ولكن أعتقد سيبقى، النادي لم يقل إنه معروض للبيع، وكونتي كذلك".

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وأتم إنتر هذا الصيف عملية شراء بوليتانو نهائياً من ساسولو مقابل قرابة 25 مليون يورو بعدما خاض الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

إنتر يفتتح موسمه الإثنين المقبل عندما يستضيف ليتشي بالجولة الافتتاحية للدوري الإيطالي.