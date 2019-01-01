أدريانو يوجه رسالة خاصة إلى لوكاكو

الإمبراطور يتحدث عن خليفته

فيسبوك تويتر هيثم محمد

وجه أدريانو، نجم إنتر السابق، رسالة خاصة إلى روميلو لوكاكو، مهاجم الفريق الحالي، في أعقاب حديث الأخير عن البرازيلي.

لوكاكو كان قد كشف وقت تقديمه مع إنتر عن أنه يعتبر أدريانو هو قدوته في الملاعب، وأنه من أشد المعجبين بالبرازيلي.

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أدريانو رد على تصريحات لوكاكو عبر صفحته على "إنستاجرام": "أريد أن أشكرك وأتمنى لك التوفيق في مشوارك".

وأضاف: "ستكون أنت أفضل مني وأقوى".

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وانضم لوكاكو إلى صفوف إنتر هذا الصيف قادماً من مانشستر يونايتد مقابل قرابة 65 مليون يورو.

وينتظر أن يشارك لوكاكو مع النيراتزوري للمرة الأولى عندما يستضيف ليتشي مساء الإثنين في الجولة الأولى للدوري الإيطالي.