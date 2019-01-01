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الدوري التركي الممتاز

بعد رحيل دا كوستا للاتحاد - باشاك شهير يضم تاشي

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النادي التركي يواصل مساعيه لتحقيق اللقب الأول في تاريخه بالدوري

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

دعم باشاك شهير التركي، صفوفه الدفاعية، بضم المدافع الألماني، صاحب الأصول التركية، سردار تاشي من صفوف سبارتاك موسكو الروسي.

وأنضم المدافع البالغ 31 عامًا، حتى صيف 2020، فكان تعاقده ينتهي مع الفريق الروسي بنهاية الصيف المقبل.

وسبق لتاشي أن لعب لصفوف شتوتجارت الألماني من 2007 وحتى 2013، لينتقل لسبارتاك موسكو الروسي ومنه معارًا لصفوف بايرن ميونيخ الألماني

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وخاض الألماني 15 مباراة دولية بقميص الناسيونال مانشافت، و184 مباراة في الدوري الألماني.

وتأتي صفقة تاشي سريعًا عقب رحيل المدافع المغربي مانويل دا كوستا لصفوف اتحاد جدة السعودي والتي تم الإعلان عنها صباح اليوم.

وحقق تاشي لقب الدوري الألماني مع شتوتجارت 2006-06، وبايرن ميونيخ 2015-16، والدوري الروسي مع سبارتاك موسم 2016-17.

وتعد الصفقة الدفاعية، هي الثانية لمتصدر ترتيب الدور الأول من الدوري التركي، بعد ضم البرازيلي روبينيو من صفوف سيفاس سبور التركي.

ويتفوق باشاك شهير في صدارة ترتيب الدوري التركي بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه، طرابوزن سبور.

 

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