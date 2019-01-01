رسميًا - مروان دا كوستا ينضم إلى اتحاد جدة

العميد يتعاقد مع ثالث صفقاته الشتوية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي اليوم السبت، رسميًا تعاقده مع المغربي مروان دا كوستا؛ مدافع باشاك شهير التركي، لمدة موسمين ونصف، لينتهي عقده بنهاية موسم 2020-2021.

واحتجاز صاحب الـ32 عامًا الاختبار الطبي قبل أن يوقع عقود ارتدائه قميص النمور في مدينة دبي الإماراتية.

المغربي لعب لعدة أندية أوروبية منها فيورنتينا وسامبدوريا الإيطاليين، ووست هام يونايتد الإنجليزي، وناسيونال ماديرا البرتغالي، ولوكوموتيف موسكو الروسي، وغيرها.

🎥 من إجراءات الفحص الطبي للاعب مروان دا كوستا في مدينة دبي #شتويه_العميد pic.twitter.com/SjqlVCdg4U — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٥ يناير ٢٠١٩

وكان دا كوستا ضمن كتيبة منتخب المغرب في كأس العالم روسيا 2018، وشارك لبضع دقائق أمام إيران ولعب أساسيًا أمام البرتغال وإسبانيا.

يذكر أن مروان دا كوستا هو ثالث صفقات العميد الشتوية، حيث تم التعاقد مع الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي والمهاجم الإيفواري سانوجو.