برشلونة يتفوق على ريال مدريد بترتيب الأعلى قيمة في العالم

رغم الأزمة الصعبة التي يمر بها برشلونة من الناحية المالية، إلا أنه يظل محتفظًا بقيمته الرياضية على مستوى أنحاء العالم.

النادي الكتالوني تعرض لأزمة طاحنة الفترة الأخيرة، بسبب الأداء المالي للرئيس السابق جوسيب بارتوميو، والتي تسببت في رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الصيف الماضي.

وعلى الجانب الآخر ينتعش غريمه التقليدي ريال مدريد، بتحقيق لقب الدوري الإسباني والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن يظل برشلونة هو الأكثر قيمة.

لماذا برشلونة أكثر قيمة من ريال مدريد؟

قامت صحيفة "فوربس" الاقتصادية الشهيرة، بتصنيف الأندية الرياضية الأعلى قيمة في العالم خلال هذا الموسم.

وجاء برشلونة في المركز الرابع من حيث الكيانات الرياضية الأعلى قيمة، حيث بلغت قيمته 4.76 مليار دولار، ليأتي في صدارة أندية كرة القدم.

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Did you know @5sergiob was the 120th player from La Masia to play for Barça? #MadeInLaMasia pic.twitter.com/SCodWNtDGE — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 17, 2022

ويتفوق بذلك النادي الكتالوني على ريال مدريد، الذي جاء في المركز الخامس بشكل عام والثاني لأندية الكرة، ووصلت قيمته 4.75 مليار دولار.

ماذا عن الأندية الأعلى قيمة في العالم؟

وسيطرت الأندية الشهيرة بكرة القدم الأمريكية على أول مركزين بالترتيب، باحتلال نادي دالاس كاوبويز المركز الأول بـ5.7 مليار دولار، ثم نيويورك يانكيز 5.25 مليار دولار، ونيويورك نيكس الشهير بكرة السلة بالمرتبة الثالثة وقيمته 5 مليارات دولار.

وزادت قيمة برشلونة بنسبة 34% خلال السنوات الخمسة الماضية، بينما سجل ريال مدريد زيادة بنسبة 30%.

وشهدت أندية باريس سان جيرمان وليفربول ومانشستر سيتي زيادة ملحوظة تزيد عن 100% خلال نفس الفترة.

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