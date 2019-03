برشلونة يؤكد إصابة ميسي مع الأرجنتين وعودته للفريق

أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا يؤكد إصابة ليونيل ميسي، هداف البلوجرانا التاريخي، في مباراة الأرجنتين وفنزويلا الودية..

وشارك ميسي في التسعين دقيقة كاملة من مباراة الأرجنتين الودية أمام فنزويلا مساء الجمعة، والتي انتهت بالخسارة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد.

وذكر النادي الكتالوني في بيان رسمي أنّ ميسي سوف يعود إلى برشلونة بعد مواجهة فنزويلا وسوف يخضع لفحوصات طبية للوقوف على حالته الصحية.

❗ #Messi will not play in 's next friendly, against on Tuesdayhttps://t.co/6qYfhvijiq