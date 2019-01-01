فنزويلا تهزم الأرجنتين في ليلة عودة ميسي

خسارة ودية في أول مباراة دولية للبرغوث منذ كأس العالم 2018..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب منتخب فنزويلا على الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي جمعتهما على هامش التوقف الدولي.

تقدم سالومون روندون في الدقيقة السادسة بعد تمريرة من روبرتو روزاليس، وأضاف جون موريو ثاني الأهداف في الدقيقة 44 بعد تمريرة أخرى من روزاليس.

وفي الدقيقة 59 سجل لوتارو مارتينيز نجم إنتر هدف الألبيسيليستي الوحيد بعد تمريرة من جيوفاني لو سيلسو.

أحيراً أتى جوزيف مارتينيز بثالث الأهداف من ركلة جزاء في الدقيقة 75، بعد 3 دقائق من نزوله بدلاً من روندون.

وكانت تلك هي أول مباراة دولية لقائد الأرجنتين ليونيل ميسي، منذ يوليو 2018، وتحديداً دور الـ16 لكأس العالم 2018، الذي أسفر عن خسارة الفريق أمام البطل فرنسا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.