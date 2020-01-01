وكيل كوتينيو يعلن موقفه من انضمامه لأرسنال

غموض كبير حول مستقبل صانع الألعاب البرازيلي

كشف كيا جورابتشين وكيل أعمال صانع الألعاب البرازيلي كوتينيو، عن موقفه من حقيقة انتقال اللاعب لصفوف أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كوتينيو انضم لبايرن ميونخ قادماً من برشلونة الصيف الماضي على سبيل الإعارة، لكن النادي الألماني لا يبدو وأنه سيتعاقد معه بصفة نهائية.

وكيل أعمال اللاعب معروف بتشجيعه لأرسنال، ومساعدته المدفعجية في حسم العديد من الصفقات على مدار السنوات الماضية.

المزيد من الفرق

وفي هذا السياق قال وكيل كوتينيو:"حقيقة تشجيعي لأرسنال معروفة للجميع وليست سراً، ولكن لا توجد لي أي تفضيلات بخصوص الأندية التي ينتقل لها أي لاعب يعمل معي".

وأضاف:"لن أحاول إجبار أو إقناع كوتينيو بالانتقال لأي نادي على حساب الآخر، فكل الاحتمالات مفتوحة أمامنا خلال الفترة القادمة، فالبريميرليج من الأماكن التي يحب اللعب بها".

ميسي يكشف حقيقة التبرع لرونالدينيو ورحيله عن برشلونة

كلوب يتجاهل محمد صلاح في اختيار أفضل صفقات ليفربول

وتابع:"السؤال الحقيقي الآن هو كيفية تعامل برشلونة والأندية الأخرى في الدوري الإنجليزي مع أزمة كورونا والتعافي منها من الناحية المالية".

وفي نهاية حديثه كشف البريطاني صاحب الأصول الإيرانية، عن عدم وجود أي مفاوضات في الوقت الحالي تخص موكليه، مؤكداً أنها مجرد تكهنات، كما توقع وجود نشاط كبير بسوق الانتقالات فور عودة كرة القدم من جديد.