نُقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 5 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 5 يناير 2025..

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

التعاون يستعد لصفقة أردنية من العيار الثقيل

كشف "الميدان الرياضي"، عن اقتراب نجم المنتخب الأردني، يزن النعيمات، المحترف في صفوف العربي القطري، من الانتقال إلى دوري روشن السعودي، من بوابة نادي التعاون، في الميركاتو الشتوي الجاري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقام النعيمات بحذف صفة "لاعب العربي القطري" من حساباته، ما يؤكد اقترابه من اللعب في صفوف التعاون، الذي تأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2.

ويحتل التعاون المركز التاسع في جدول دوري روشن، برصيد 18 نقطة من 13 مباراة، فيما يستعد لملاقاة القادسية في الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، كما يلتقي التعاون بنظيره الوكرة القطري، في ثمن نهائي البطولة الآسيوية.

لا يزال موقف الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح فريق الكرة بنادي الشباب، مثار جدل واسع، طوال الساعات الماضية، بعد تردد أنباء حول ارتباطه بالنادي الأهلي، وعرضه على المدير الفني الألماني ماتياس يايسله.

بين الحين والآخر ومنذ انطلاق الثورة السعودية في شتاء 2023، يخرج على السطح مقترح مشاركة عدد من الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي نفاه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أكثر من مناسبة، وجاء دور السعودية للرد.

كشف البرازيلي ماركينيوس، قائد فريق الكرة بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن رأيه إزاء إمكانية الانتقال إلى دوري روشن السعودي، خلال المرحلة المُقبلة.

GOAL

أصبح محمد كنو، لاعب وسط فريق الكرة بنادي الهلال والمنتخب السعودي، محل طلب من نادي الاتفاق، بناءً على رغبة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، الذي يريد ضم اللاعب في الفترة الشتوية.