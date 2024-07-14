أخبار دوري روشن السعودي اليوم | حقيقة رحيل متعب الحربي عن الشباب .. وعرض جديد يخطف حمد الله من التعاون!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 14 يوليو 2024..
قبل الرد على نيوم .. عرض مفاجئ يضمن بقاء أحمد حجازي في دوري روشن!
بدأت إدارة نادي الخلود، الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي، التحرك من أجل ضم صفقة جديدة من الاتحاد، خلال موسم الميركاتو الصيفي، بعد دخولها في مفاوضات مع المغربي عبد الرزاق حمد الله.
رد رسمي من الشباب .. حقيقة تفوق النصر على الهلال في صفقة متعب الحربي
أهم ما يميز نادي الشباب السعودي أنه لا يترك المجال كثيرًا للأحاديث لتتردد عنه، إنما يخرج مسؤولوه سريعًا للتوضيح، وهو ما فعله تركي الغامدي؛ المتحدث الرسمي باسم الليوث، تجاه صفقة اللاعب متعب الحربي.
الرائد يكشف عن مديره الفني الجديد
أعلن نادي الرائد عن تعاقده رسميًا مع المدرب البرازيلي أودير هيلمان، من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد.
ويستعد أودير هيلمان لتجربة تدريبية في دوري روشن السعودي، للموسم الثاني على التوالي، بعد قيادته لفريق الرياض، خلال الموسم الماضي، حيث قاد الفريق لضمان البقاء في روشن، بعد احتلال المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة.
حامد البلوي يتدخل وعبدالرزاق حمدالله يضغط لفرض شروطه .. خلاف يعقد مفاوضات المغربي مع التعاون
لا يزال المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مصيره "غامضًا" في الميركاتو الصيفي الجاري، رغم بقاء أقل من شهرين تقريبًا على انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2024-2025.
علامة جديدة .. إيفان راكيتيتش يقترب من الرحيل عن الشباب
أصبح النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي الشباب، قريبًا من الرحيل عن فريقه، بعد 6 أشهر فقط قضاها مع الليوث.
بعد 18 عامًا مع الشباب والنصر .. وليد عبد الله يختار الاعتزال في الدرجة الثانية!
يبدو أن الحارس الدولي السابق وليد عبد الله، الذي قضى 18 عامًا في صفوف الشباب والنصر، قرر اختتام مسيرته في الملاعب، بتجربة اللعب في منافسات دوري الدرجة الثانية.