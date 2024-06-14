أخبار الهلال اليوم | رئيس فلامنجو يحبط مفاجأة نيمار .. والإصابة تغيب نجم الزعيم لفترة طويلة

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الجمعة الموافق 14 من يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة الموافق الرابع عشر من يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

اسم غير متوقع .. الهلال يستعد لصفقة محلية مفاجئة

رصد مسؤولو نادي الهلال السعودي، ثنائي محلي مفاجئ، لضم أحدهما خلال صيف العام الحالي؛ ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

"طلبت هذا الأمر من أجلكم!" .. تركي آل الشيخ يفاجئ جماهير الهلال مجددًا

واصل معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مفاجآته إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي. (طالع التفاصيل)

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"يحتاج لفترة علاج طويلة" .. تطورات إصابة نجم الهلال مع منتخب السعودية

48 ساعة تقريبًا مرت على إصابة محمد العويس، حارس مرمى نادي الهلال، مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

بعد اهتمام الهلال وعرض الاتحاد الجديد .. "السعودية تعرف قرار محمد صلاح بالفعل"

خلال الأيام الماضية.. ظهرت تأكيدات على تجهيز نادي الاتحاد السعودي، عرضًا جديدًا للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول. (طالع التفاصيل)

الضربات تتوالى .. هدف النصر على أبواب الهلال في "صفقة تبادلية"

يبدو أن الأخبار السيئة، أصبحت تتوالى على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي وجماهيره، قبل فتح باب الميركاتو الصيفي، بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

"الصين خارج الصورة" .. تطورت جديدة في ملف استضافة كأس السوبر السعودي

لا يزال مكان إقامة النسخة القادمة من بطولة كأس السوبر السعودي، "لغزًا" يحير الجماهير، ويسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام. (طالع التفاصيل)

جميع صفقات أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2024

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟ (طالع التفاصيل)

بعد أن أبدى أمنيته بالانتقال له .. رئيس فلامنجو يكشف حقيقة مفاوضاته مع نيمار!

كشف ماركوس براز رئيس نادي فلامنجو حقيقة دخوله في مفاوضات مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال، من أجل ضمه خلال الفترة القادمة. (طالع التفاصيل)

هل سينتقل إلى كروزيرو؟ ماتيوس بيريرا يحسم موقفه نهائيًا

حسم النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب الهلال المعار إلى كروزيرو البرازيلي، موقفه النهائي من العودة إلى الزعيم خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء فترة إعارته. (طالع التفاصيل)

مقابل 100 مليون ريال .. الهلال يقترب من خطف نجم الأخضر "هدف النصر"!

اقترب نادي الهلال من خطف صفقة مدوية من نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث قد تصل قيمتها إلى 100 مليون ريال سعودي! (طالع التفاصيل)

بسبب تمييز فريق آخر .. "فهد بن نافل هدد بالاستقالة من رئاسة الهلال"!

كشف الإعلامي عدنان جستنيه عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد على أن فهد بن نافل رئيس الهلال، هدد بالاستقالة من منصبه في وقت سابق! (طالع التفاصيل)