"الصين خارج الصورة" .. تطورت جديدة في ملف استضافة كأس السوبر السعودي

أين يقام كأس السوبر السعودي؟..

لا يزال مكان إقامة النسخة القادمة من بطولة كأس السوبر السعودي، "لغزًا" يحير الجماهير، ويسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام.

النسخة القادمة من بطولة السوبر السعودي؛ تشهد مشاركة "حامل اللقب" نادي الهلال، بطل ثنائية دوري روشن للمحترفين وكأس الملك، إلى جانب "وصيفه" في البطولتين النصر، والأهلي والتعاون.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الخميس، استبعد الاتحاد السعودي لكرة القدم، إقامة بطولة السوبر في دولة الصين؛ مثلما كان يتردد سابقًا.

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الصحيفة كشفت عن خيارين أمام اتحاد الكرة المحلي؛ بشأن مكان إقامة كأس السوبر السعودي، في نسخته القادمة؛ وهما على النحو التالي:

- الخيار الأول: إقامة البطولة في "مدينتين" بالسعودية.

- الخيار الثاني: إقامة البطولة بـ"الكامل" في الدوحة القطرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخيار الأول؛ يتمثل في إقامة إحدى مباراتي المربع الذهبي من كأس السوبر، في مدينة الطائف، والأخرى في أبها، على أن تستضيف الأخيرة، النهائي.

وكانت الشركة الراعية للبطولة، تصر على إقامتها في الصين، نظرًا للعوائد المالية الضخمة؛ إلا أن اتحاد الكرة، ألغى الفكرة نهائيًا.

جدير بالذكر أن قرعة نصف نهائي كأس السوبر السعودي؛ أسفرت عن كلاسيكو ناري بين الهلال والأهلي، على أن يلتقي النصر مع نادي التعاون.