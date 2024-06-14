هل سينتقل إلى كروزيرو؟ ماتيوس بيريرا يحسم موقفه نهائيًا

تعرف على موقف بيريرا من الاستمرار مع كروزيرو

حسم النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب الهلال المعار إلى كروزيرو البرازيلي، موقفه النهائي من العودة إلى الزعيم خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء فترة إعارته.

وكان الهلال قد أعار ماتيوس بيريرا إلى كروزيرو الذي تألق معه، الأمر الذي دفع مسؤولي النادي البرازيلي يدخلون في مفاوضات مع الزعيم للحصول على خدماته بشكل نهائي.

وقال بيريرا عقب مباراة فريقه كروزيرو ضد كويابا بالدوري البرازيلي لشبكة "ge globo": "الأمر لم يُحسم بشكل رسمي، ولكنني سأبقى مع كروزيرو حتى 2026".

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وأكدت الشبكة على أن عقد الإعارة ينص على إمكانية شراء بيريرا بشكل نهائي مقابل 12 مليون يورو، أي ما يعادل 60 مليون ريال برازيلي، حيث هناك مفاوضات حاليًا لتخفيض المبلغ.

ونجح بيريرا في تقديم مستوى جيد مع كروزيرو، حيث لعب 22 مباراة، سجل فيها 5 أهداف وصنع 8 آخرين لزملائه اللاعبين خلال الموسم الحالي.