"طلبت هذا الأمر من أجلكم!" .. تركي آل الشيخ يفاجئ جماهير الهلال مجددًا

مفاجآت تركي آل الشيخ تتواصل..

واصل معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مفاجآته إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

آل الشيخ كان قد أعلن في وقتٍ سابق، عن تطوير هائل في ملعب "المملكة أرينا"، الخاص بفريق الهلال الأول لكرة القدم، مع إدخال تقنيات حديثة، لأول مرة في تاريخ اللعبة الأكثر شعبية.

ولم يكتفِ آل الشيخ بذلك.. حيث أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، على تغيير "كراسي" ملعب "المملكة أرينا"؛ من أجل توفير الراحة للجماهير الهلالية.

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وكشف معالي المستشار، عن أنه طلب الحصول على 3 عينات لـ"الكراسي"، التي سيتم تركيبها بملعب الهلال؛ من أجل اختيار الأفضل بينهم.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بدأ اللعب على "المملكة أرينا"، في بدايات عام 2024؛ أي في منتصف الموسم الرياضي الماضي تقريبًا، والذي شهد كتابة الزعيم للتاريخ؛ بالتتويج بالثلاثية المحلية "دوري روشن، كأس الملك والسوبر السعودي".