أخبار الهلال اليوم | هيرفي رينارد يثبت ظلمه لعبد الله المعيوف ووليد الفراج يسخر من جمهور الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد الموافق الثاني من أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأحد، الموافق الثاني من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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إلى سلمان الفرج .. "اعتزل .. ثروتك تكفيك 100 عام"

لا نعلم تحديدًا أهي نصيحة محب أم نصيحة من منافس، يريد التخلص من تأثير سلمان الفرج؛ قائد الهلال السعودي، داخل الملعب، لكن المبرر وراء كلتا الحالتين هو كثرة إصاباته. (طالع التفاصيل)

"الهلال سيطر في غيابه .. ميسي الأنسب له الأهلي"

الأهلي النادي الوحيد من بين كبار الأندية السعودية الذي خرج من التقارير التي تتحدث عن المنافسة على التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، رغم أنه الأنسب له وفقًا للتونسي طارق ذياب؛ نجم الراقي الأسبق. (طالع التفاصيل)

ظلم عبد الله المعيوف! .. موقف مفاجئ لهيرفي رينارد تجاه لاعبات فرنسا المعتزلات

مع تغير المناصب، تغير رأي المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في اللاعبين المعتزلين، إذ اتخذ موقفًا مغايرًا تمامًا مع لاعبات منتخب فرنسا المعتزلات عما كان عليه مع عبد الله المعيوف؛ حارس الهلال السعودي. (طالع التفاصيل)

"اهزم الفيحاء أولًا!" .. وليد الفراج يسخر من حماس جمهور الهلال

الحماس الزائد عند الجمهور لا يعجب الإعلامي الرياضي وليد الفراج، الذي سخر من حماس أحد مشجعي الهلال، حول انتصار فريقه في كافة مبارياته المقبلة في دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

صدمة .. خطوة مفاجئة من سلمان الفرج بعد إصابته والهلال يتحرك

يبدو أن كثرة الإصابات كما حيرت الجماهير، حيرت كذلك صاحبها سلمان الفرج؛ قائد الهلال والمنتخب السعودي، الذي ضربته الإصابات بكثرة في المواسم الأخيرة. (طالع التفاصيل)

"لو مر الهلال والاتحاد بنفس ظروف النصر سيهبطان للدرجة الأولى"

يرى الإعلامي الرياضي بندر الدبيخي، أن نادي النصر مر بظروف صعبة جدًا، وعلى الرغم من ذلك، نجح في المنافسة على صدارة دوري روشن للمحترفين هذا الموسم. (طالع التفاصيل)

"أسلوب الساندويتش" .. طريقة الهلال والاتحاد لتبديد حلم النصر!

يرى الإعلامي الرياضي منار شاهين، أن فوز الهلال على الخليج، سيتسبب في ربكة داخل الشارع النصراوي، وهو الأمر الذي سيضغط نفسيًا على العالمي. (طالع التفاصيل)

بضاعة الهلال أفضل من النصر .. لا يهم كريستيانو رونالدو فالزعيم لديه أوديون إيجالو!

فرد النسر النيجيري أوديون إيجالو جناحاته في مباراة فريقه الهلال أمام الخليج، في دوري روشن للمحترفين، ليؤكد على أنه أفضل من جاء من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى الدوري السعودي. (طالع التفاصيل)

الإرهاق في الهلال .. ما بين المنطق واختراع الحجج!

رغم نجاحه الهائل خارج السعودية، باحتلاله وصافة كأس العالم للأندية ووصوله لنهائي دوري أبطال آسيا، إلا أن تذبذب نتائج الهلال في دوري روشن السعودي وابتعاده عن الصدارة وخسارته كأس السوبر جعل جمهوره في حالة واضحة من الاستياء والغضب. (طالع التفاصيل)

التأكيد يأتي من السعودية .. كريم بنزيما في مفاوضات متقدمة مع هذا النادي

كريم بنزيما أحد الأسماء المرشحة للمشاركة في ثورة الانتقالات المرتقبة في الدوري السعودي الصيف القادم، خاصة أن عقده مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولم يُحسم بعد مستقبله مع الفريق. (طالع التفاصيل)

هل تحدث؟ أنباء عن تعاقد الهلال مع توني كروس!

أحد الأسماء المرشحة بقوة للعب في الدوري السعودي الموسم القادم هو الألماني توني كروس الذي سينتهي عقده مع ريال مدريد نهاية الموسم الجاري ولم يتضح مستقبله في العاصمة الإسبانية بعد. (طالع التفاصيل)

Shahid