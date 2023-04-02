"اهزم الفيحاء أولًا!" .. وليد الفراج يسخر من حماس جمهور الهلال

الهلال في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن مع بقاء تسع جولات على النهاية وله مباراة مؤجلة، فهل يحافظ على لقبه؟

shahid

الحماس الزائد عند الجمهور لا يعجب الإعلامي الرياضي وليد الفرج، الذي سخر من حماس أحد مشجعي الهلال، حول انتصار فريقه في كافة مبارياته المقبلة في دوري روشن السعودي.

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الزعيم حقق بالأمس الفوز أمام الخليج بثنائية نظيفة، في لقاء مؤجل من الجولة الـ16 من دوري روشن، ولا يزال أمامه مباراة واحدة مؤجلة أمام الفيحاء، ستقام بعد غدٍ الثلاثاء.

أمامنا تسع جولات على نهاية الموسم، ويحتل الزعيم حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة التي يحتلها الاتحاد بفارق ثماني نقاط.

ووجه أحد الجمهور سؤاله للفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، حول ما سيحدث حال فوز الزعيم في كافة مبارياته المتبقية، ليصدمه الإعلامي برأيه، إذ قال: "خلص مع الفيحاء أول شيء يوم الثلاثاء القادم، الشباب متحمس كثيرًا!، مروا من الفيحاء أولًا!، إذا عبر الهلال منها، يصير خير، لا يزال أمامه مواجهات أمام الشباب والطائي والنصر، طاخ وطيخ وشيل وحط، الأمر ليس سهلًا!".

يذكر أن الهلال أمامه استحقاقات صعبة خلال الشهر الجاري، إذ يلتقي بالشباب والنصر في الدوري، ثم الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين، ويختتمه بنهائي دوري الأبطال أمام أوراوا ريدز الياباني.

Shahid