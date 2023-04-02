صدمة .. خطوة مفاجئة من سلمان الفرج بعد إصابته والهلال يتحرك

قائد الهلال والمنتخب السعودي يبدو أن اليأس قد أصابه!

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يبدو أن كثرة الإصابات كما حيرت الجماهير، حيرت كذلك صاحبها سلمان الفرج؛ قائد الهلال والمنتخب السعودي، الذي ضربته الإصابات بكثرة في المواسم الأخيرة.

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قائد الزعيم يعاني حاليًا من إصابة في الحوض، تعرض لها في الـ25 من مارس الماضي، ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.

ووفقًا للإعلامي الرياضي سعود الصرامي، فإن الفرج سيجتمع الأسبوع المقبل بإحدى الشخصيات الاعتبارية في الهلال، لتقديم خطاب اعتزاله.

وأوضح الصرامي، خلال تصريحاته لبرنامج "الديوانية" أن هناك محاولات لإثناء سلمان عن قرار الاعتزال، واستكمال الموسم مع الفريق، لكن يبدو أن الإصابات أنهكته.

جدير بالذكر أن الفرج غاب عن الزعيم الموسم الجاري منذ أكتوبر 2022 وحتى أواخر يناير 2023، إذ تعرض لإصابتين متتاليتين مع ناديه ومنتخب بلاده، لتكون الإصابة الحالية هي الثالثة له في الموسم الجاري.

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