التأكيد يأتي من السعودية .. كريم بنزيما في مفاوضات متقدمة مع هذا النادي

كريم بنزيما أحد الأسماء المرشحة للمشاركة في ثورة الانتقالات المرتقبة في الدوري السعودي الصيف القادم، خاصة أن عقده مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولم يُحسم بعد مستقبله مع الفريق.
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المهاجم الفرنسي، الذي يعيش سنوات رائعة توجها بالفوز بجائزتي الكرة الذهبية من فرانس فوتبول والأفضل من فيفا للعام المنصرم، ارتبط بالنصر والهلال والاتحاد، قبل أن يُستبعد الأول من الأندية المرشحة لضمه.
عدة مصادر سعودية أشارت في الأيام الأخيرة إلى أن الهلال دخل في مفاوضات مكثفة مع بنزيما، لكن صحيفة الشبابية السعودية المقربة من البيت الأزرق نفت الأمر تمامًا وأوضحت أن الاتحاد هو النادي السعودي الذي يعيش مرحلة متقدمة من المفاوضات مع اللاعب.
الشبابية أوضحت أن أول هدفين للهلال في سوق الانتقالات الصيفي القادم هما ظهير أيسر ولاعب وسط رقم 8، مع ترجيحات من عدة مصادر أن لاعب الوسط المنشود هو توني كروس نجم ريال مدريد.
يُشار إلى أن الاتحاد كان قد جدد عقد مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله قبل شهر تقريبًا.
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