أخبار الهلال اليوم | نجم الزعيم يتفوق إفريقيًا .. ومبابي يعود للصورة!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 27 يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم السبت 27 يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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كأس إفريقيا | "مفاجأة ساديو ماني وتواجد نجم الهلال" .. المغرب يسيطر على تشكيل دور المجموعات المثالي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مساء يوم الخميس، عن "التشكيل المثالي" لدور المجموعات بمسابقة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها كوتِ ديفوار على أراضيها، في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024. "اقرأ التفاصيل"

معجزة الميركاتو .. "مفاجأة ملكية" تمهد لانتقال كيليان مبابي إلى السعودية!

"الصفقة صعبة ولكنها ليست مستحيلة".. هكذا ينظر الكثيرون لـ"انتقال" النجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

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"مشروع يهدد الهلال والنصر!" .. ريال بيتيس يوافق ونبيل فقير يرد على العرض السعودي

"مشروع يهدد الهلال والنصر".. هكذا وصف الكثيرون، نادي القادسية السعودي الذي يتواجد حاليًا في دوري يلو للدرجة الأولى، والذي اقترب من العودة بين الكبار، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

رسالة جديدة من ليونيل ميسي عن السعودية بعد فتح أبواب دوري روشن أمامه مرة أخرى!

مرة أخرى.. تغنى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، بالمملكة العربية السعودية، التي يتواجد على أراضيها الآن؛ لخوض منافسات كأس "موسم الرياض". "اقرأ التفاصيل"

مفاجأة .. "نجم الهلال تلقى عروضًا من عملاقي أوروبا بـ100 مليون يورو"

فجّر إيجلي تاري، المدير الرياضي السابق لنادي لاتسيو لإيطالي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الهلال السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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