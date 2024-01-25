كأس إفريقيا | "مفاجأة ساديو ماني وتواجد نجم الهلال" .. المغرب يسيطر على تشكيل دور المجموعات المثالي

التشكيل المثالي لدور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مساء يوم الخميس، عن "التشكيل المثالي" لدور المجموعات بمسابقة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها كوتِ ديفوار على أراضيها، في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

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دور المجموعات من النسخة الحالية لكأس أمم إفريقيا، شهد توديع عدد من المنتخبات الكبيرة؛ على رأسها الجزائر وتونس وغانا، مع مفاجآت أخرى بتأهل موريتانيا وناميبيا، إلى ثمن النهائي.

وضم "التشكيل المثالي" لدور المجموعات، اسمًا وحيدًا فقط من محترفي دوري روشن السعودي؛ وهو السنغالي خاليدو كوليبالي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

اختيار كوليبالي؛ جاء على الرغم من أنه لم يقدّم أفضل مستوياته في البطولة - حتى الآن -، مع ارتكابه العديد من الأخطاء الدفاعية، والتي أسفرت إحداها عن هدف في مرمى حارس الأهلي إدوارد ميندي.

وغاب السنغالي الآخر ساديو ماني، جناح نادي النصر السعودي، عن "التشكيل المثالي"؛ على الرغم من تسجيله هدفًا وصناعته 2 آخرين، في دور المجموعات، بالإضافة إلى عدم تواجد ثنائي عملاق جدة الأهلي "الساحر الجزائري رياض محرز ومتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه"، اللذين قدّما بطولة سيئة للغاية.

وسيطر نجوم منتخب المغرب الأول لكرة القدم على "التشكيل المثالي"، بتواجد 4 لاعبين؛ هم: "نايف أكرد، أشرف حكيمي، سفيان أمرابط، وعز الدين أوناحي".

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