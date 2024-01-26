معجزة الميركاتو .. "مفاجأة ملكية" تمهد لانتقال كيليان مبابي إلى السعودية!

صفقة كيليان مبابي ليست مستحيلة..

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"الصفقة صعبة ولكنها ليست مستحيلة".. هكذا ينظر الكثيرون لـ"انتقال" النجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

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السعودية حاولت نقل مبابي إلى نادي الهلال، في صيف العام الماضي؛ خلال أزمته مع مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي أدت إلى استبعاده من التدريبات الجماعية.

وقتها.. حاولت المملكة، إقناع المهاجم الفرنسي بـ"الانضمام" إلى الهلال، لمدة موسم رياضي واحد فقط، مقابل راتب يتجاوز الـ400 مليون يورو؛ ومن ثم تحقيق حلمه بارتداء قميص العملاق الإسباني ريال مدريد، في صيف 2024؛ إلا أن اللاعب رفض، وأنهى خلافه مع الإدارة الباريسية.

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وعلى الرغم من رفض اللاعب في الصيف الماضي؛ إلا أنه يبدو أن السعوديين، لم يتخلوا عن حلم التعاقد مع مبابي؛ مثلما صرح الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، أحد أفراد العائلة الملكية السعودية.

الأمير عبد الله قال في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، اليوم الجمعة: "نحن نحب كيليان مبابي.. هو لاعب جيد وقوي للغاية؛ ونتمنى رؤيته في دوري روشن السعودي، مع أي فريق".

وأكد على أن السعودية قادرة بالفعل على التعاقد مع مبابي أو أي نجم عالمي آخر، خاصة أن الهدف هو أن يصبح دوري روشن "الرقم 1" في العالم، واعدًا الجماهير الرياضية، بمزيد من المفاجآت الكبرى في الفترة القادمة؛ بعد جلب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والمهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما.

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