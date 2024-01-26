"مشروع يهدد الهلال والنصر!" .. ريال بيتيس يوافق ونبيل فقير يرد على العرض السعودي

نبيل فقير اتخذ قراره من العرض السعودي..

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"مشروع يهدد الهلال والنصر".. هكذا وصف الكثيرون، نادي القادسية السعودي الذي يتواجد حاليًا في دوري يلو للدرجة الأولى، والذي اقترب من العودة بين الكبار، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

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القادسية انتقلت ملكيته إلى شركة أرامكو "الأعلى قيمة في العالم"؛ وسط تأكيدات على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بنجوم عالميين كبار، في الصيف القادم؛ لمنافسة الهلال والنصر على الألقاب.

وحتى قبل الصعود رسميًا إلى دوري روشن للمحترفين.. بدأت إدارة القادسية، في التفاوض مع النجوم العالميين، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024"؛ لضمهم إلى صفوف الفريق رسميًا.

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ووفقًا للإعلامي الرياضي سانتي أونا، مساء اليوم الجمعة، قدّم النادي السعودي المملوك إلى "أرامكو"، عرضًا إلى ريال بيتيس الإسباني؛ للتعاقد مع صانع ألعابه الفرنسي نبيل فقير.

أونا أعلن توصل الناديان، إلى "اتفاق شفهي" بالفعل بشأن الصفقة؛ إلا أن فقير يرفض - حتى الآن - الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية.

جدير بالذكر أن النجم الفرنسي البالغ من العمر 30 سنة، يلعب في صفوف الفريق الإسباني منذ صيف 2019؛ مسجلًا 28 هدفًا وصانعًا 26 آخرين، خلال 145 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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