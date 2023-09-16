أخبار الهلال اليوم | مفاجأة صلاح، وتهنئة خاصة من فرنسا لنيمار والزعيم

SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 16 سبتمبر 2023

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

هنأ السفير الفرنسي لدى السعودية، لودوفيك بوي، الهلال ونجمه نيمار بالفوز الكبير على الرياض.

السفير نشر تغريدة على منصة إكس كتب فيها "من باريس إلى الرياض... الف مبرووووك يا نيمار و كبير آسيا !"

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

رغم إغلاق باب الانتقالات الصيفية، في المملكة العربية السعودية، يوم 7 سبتمبر 2023، إلا أن الحديث عن صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لا يزال مستمرًا.