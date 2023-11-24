أخبار الهلال اليوم | مخالفة قانونية وراء ضياع صفقة كريستيانو رونالدو .. ومفاجأة ميتروفيتش الغريبة

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة الموافق الـ24 من نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة الموافق الـ24 من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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محمد كنو بريء .. مخالفة قانونية خطيرة حولت كريستيانو رونالدو من الهلال إلى النصر

مع تألقه الكبير في الملاعب السعودية، بقميص نادي النصر، تعض جماهير الهلال، أصابع الندم؛ بعد فشل صفقة التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو (طالع التفاصيل).

فيديو | بـ"كلمة عربية" .. تشافي يرد رسميًا على انتقال جوندوجان إلى الهلال أو الاتحاد

رد الأسطورة تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، على انتقال الألماني إلكاي جوندوجان، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024" (طالع التفاصيل).

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ارتبط بالهلال والاتحاد .. أتلتيكو مدريد يعلن رسميًا موقفه من انتقال جريزمان للسعودية

حسم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الجدل بشأن مستقبل النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي (طالع التفاصيل).

دليل يحسم الجدل .. حقيقة تحويل صفقة سافيتش من الأهلي إلى الهلال

لا صوت يعلو في الوقت الحالي؛ إلا على تصريحات خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"، والذي تحدث فيها عن تعرض فريقه لـ"الظلم"، خلال الميركاتو الصيفي الماضي (طالع التفصيل).

"مقترحاتك في الأهلي غير مهمة بالأساس" .. رد صادم على هجوم خالد العيسى على سعد اللذيذ واتهاماته للنصر والهلال

حاول خالد العيسى؛ رئيس المؤسسة غير الربحية في النادي الأهلي السعودي، إحراج سعد اللذيذ؛ نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين ورئيس برنامج الاستقطاب المكلف بإدارة المفاوضات مع النجوم العالميين خلال الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن "الرياح أتت بما لا تشتهي السفن"، إذ جاء الرد عليه صادمًا (طالع التفاصيل).

الهلال يعاقب سلمان الفرج؟ .. "غضب عاصمي بسبب الفيديو المسيء"

أثار الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح، الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ بالتزامن مع أزمة فيديو النجم الدولي سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال (طالع التفاصيل).

إصابة حارس الهلال رسميًا .. ومفاجأة كبرى عن ميتروفيتش

أعلن نادي الهلال، إصابة حارسه الدولي محمد العويس، على مستوى الظهر؛ حيث لم يستطع استكمال التدريبات، مساء اليوم الجمعة.

ومن ناحيتها.. كشفت صحيفة "الرياضية"، عن ضم البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، لقائمة الفريق الأول التي تستعد لمواجهة الحزم، غدًا السبت؛ على الرغم من أن الحساب الرسمي للزعيم، أكد على أن اللاعب، لم يستكمل الحصة التدريبية بالكامل؛ بسبب الإصابة.

"الهلال خسر البطولة العربية وأجبر اللجنة على ضم نجوم والاتحاد يضم مجاني!"

شهدت الحلقة الأخيرة من برنامج "أكشن مع وليد" سجالاً مشتعلاً بين الضيوف الحاضرين بخصوص سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة لكبار الأندية السعودية (طالع التفاصيل).

الهلال يعلن حالة المصابين .. جاهزية نجم الفريق وموقف سالم الدوسري قبل ديربي النصر

كشف نادي الهلال السعودي، عن حالة نجوم الفريق الأول لكرة القدم "المصابين"، قبل الأسبوع الكبير في مسابقتي دوري روشن السعودي للمحترفين وأبطال آسيا (طالع التفاصيل).

فيديو | محترف الهلال السابق من السرطان إلى الانضمام لهذا الفريق رسميًا!

بشكل رسمي.. انضم المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، إلى فريقه الجديد؛ بعد رحيله عن العملاق السعودي الهلال، في صيف العام الحالي (طالع التفاصيل).

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