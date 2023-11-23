الهلال يعاقب سلمان الفرج؟ .. "غضب عاصمي بسبب الفيديو المسيء"

عقوبة من المحتمل الإعلن عنها خلال الساعات القادمة

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أثار الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح، الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ بالتزامن مع أزمة فيديو النجم الدولي سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

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مقطع فيديو انتشر للفرج، مساء أمس الأربعاء، وهو يرد على زميله قلب الدفاع محمد جحفلي، الذي كان يفتخر ببطولاته مع الهلال؛ قائلًا: "الإنجازات كلها سرقة".

الفريح أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اتجاه نادي عاصمي؛ لمعاقبة أحد اللاعبين في الفريق الأول لكرة القدم، وتطبيق لائحة العقوبات الداخلية بحقه.

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وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن العقوبة التي ستوقع على اللاعب؛ تأتي بعد نشره فيديو في تطبيق "سناب شات"، اعتبرته الإدارة مسيئًا بحق النادي وزميله.

وتفاعلت الجماهير مع منشور عبد الرحمن الفريح، مؤكدين على أنه يقصد سلمان الفرج؛ بعد الفيديو المنتشر مع زميله محمد جحفلي، في الساعات القليلة الماضية.

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