هل ينتقل أنطوان جريزمان إلى دوري روشن السعودي؟

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حسم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الجدل بشأن مستقبل النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

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جريزمان ارتبط اسمه في الأيام الماضية، بناديي الهلال والاتحاد؛ كما أكد الإعلامي الرياضي خوسيه فيليكس، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، على امتلاك اللاعب، عرضًا سعوديًا ضخمًا.

وفي هذا السياق.. نفى خوان خوسيه جارسيا، المتحدث الرسمي لأتلتيكو مدريد، وصول أي عرض سعودي، إلى النادي الإسباني؛ من أجل التعاقد مع جريزمان.

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وأعلن جارسيا في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، صعوبة رحيل النجم الفرنسي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024"؛ نظرًا لأهميته الكبيرة في الفريق.

وأشار المتحدث الرسمي باسم أتلتيكو مدريد، إلى ارتباط جريزمان، بعقد مع الفريق الأول حتى 30 يونيو 2026؛ حيث يشعر اللاعب بـ"سعادة كبيرة"، خاصة في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها حاليًا.

جريزمان البالغ من العمر 32 سنة، سجل 12 هدفًا وصنع آخر، خلال 16 مباراة رسمية مع أتلتيكو مدريد في مختلف المسابقات، خلال الموسم الرياضي الحالي.

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