دليل يحسم الجدل .. حقيقة تحويل صفقة سافيتش من الأهلي إلى الهلال

حسم جدل صفقة سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

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لا صوت يعلو في الوقت الحالي؛ إلا على تصريحات خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"، والذي تحدث فيها عن تعرض فريقه لـ"الظلم"، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

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العيسى قال في تصريحاته، إنه أول من طلب من لجنة الاستقطابات، التعاقد مع متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والجناح السنغالي ساديو ماني؛ إلا أنه تم تحويل هذا الثنائي من الأهلي إلى الهلال والنصر، على التوالي.

وفي هذا السياق.. كذب الإعلامي الرياضي نبيل العبودي، رئيس قلعة الراقي، مؤكدًا على أن الهلال؛ هو أول من طلب التعاقد مع سافيتش، من لجنة الاستقطابات.

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العبودي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن العيسى تم تزكيته رئيسًا للنادي الأهلي، يوم 5 يوليو 2023، بينما كان الهلال قريبًا للغاية من التعاقد مع النجم الصربي، في السادس من نفس الشهر.

ووجّه الإعلامي الرياضي، سؤالًا إلى خالد العيسى؛ قائلًا: "كيف تكون طالبت بالتعاقد مع سافيتش بعد تزكيتك واللاعب منتهي مع الهلال بعد مفاوضات تمت قبلها بمدة؟!!".

جدير بالذكر أن سافيتش، انضم إلى الهلال في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو الإيطالي، في صفقة قدرت قيمتها بـ40 مليون يورو تقريبًا.

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