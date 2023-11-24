فيديو | بـ"كلمة عربية" .. تشافي يرد رسميًا على انتقال جوندوجان إلى الهلال أو الاتحاد

تشافي يحسم جدل انتقال جوندوجان إلى دوري روشن السعودي

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رد الأسطورة تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، على انتقال الألماني إلكاي جوندوجان، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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صحيفة "الشرق الأوسط" نقلت عن مصادر بـ"لجنة الاستقطاب" السعودية، ندم جوندوجان على عدم انتقاله إلى دوري روشن، في الميركاتو الصيفي الماضي، ورغبته في الانضمام إلى أحد فرق المملكة، خلال الانتقالات الشتوية القادمة؛ وسط ارتباط اسمه بناديي الهلال والاتحاد.

ومن ناحيته وعند توجيه سؤال له في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني، بشأن الأخبار المنتشرة في الصحف السعودية، عن رغبة النجم الألماني في الانتقال إلى دوري روشن؛ رد تشافي بـ"كلمة عربية"؛ قائلًا: "شكرًا".

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ونفى مدرب برشلونة، ندم جوندوجان أو رغبته في الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم، مستشهدًا ببحث اللاعب، عن منزل جديد، في المدينة.

جدير بالذكر أن إلكاي جوندوجان، انضم إلى برشلونة في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة انتقال حر؛ إلا أنه انتقد مستوى العملاق الإسباني، معتبرًا أنه غير مؤهل للمنافسة على البطولات الكبرى.

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