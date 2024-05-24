أخبار الهلال اليوم | النصر يترقب تطورات إصابة مالكوم والشمراني يشيد بموهبة سعودية لا مثيل لها!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الجمعة 24 مايو 2024م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة 24 مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ليس كأس الملك .. علي البليهي يكشف عن الهدف القادم لنادي الهلال!

كشف علي البليهي مدافع نادي الهلال، عن الهدف القادم لناديه، بعد تحقيق الفوز على الطائي في دوري روشن السعودي، مؤكدًا على أنه ليس كأس خادم الحرمين الشريفين. (طالع التفاصيل)

قلق كبير في الهلال .. طبيب يكشف احتمالات إصابة مالكوم وجورج جيسوس يعلق!

تعرض النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح نادي الهلال، لإصابة تبدو قوية، خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الطائي، مساء الخميس. (طالع التفاصيل)

كيف فاز الهلال بدوري روشن السعودي 2023-2024؟

حقق الهلال لقب الدوري السعودي للمرة التاسعة عشرة في تاريخه بعدما خسر اللقب في النسخة الماضية لصالح الاتحاد. (طالع التفاصيل)

قرار مرتقب .. إيقاف نجم النصر و"غيابه" عن نهائي الكأس أمام الهلال

بات أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، مهددًا بـ"الإيقاف" عن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024. (طالع التفاصيل)

"لم أشاهد موهبة مثله!" .. ناصر الشمراني يختار أفضل لاعب شاب في السعودية

اختار ناصر الشمراني، أحد المهاجمين التاريخيين لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، "أفضل موهبة شابة" في المملكة. (طالع التفاصيل)

تخص جورج جيسوس .. الهلال يحضر مفاجأة قوية لجماهيره في حفل التتويج بدوري روشن

تحضر إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل مفاجأة قوية لدى الجماهير، وذلك خلال حفل التتويج ببطولة دوري روشن السعودي الذي سيقام اليوم الجمعة، بشأن مدرب الفريق جورج جيسوس. (طالع التفاصيل)

جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2023-2024

بدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الجمعة 11 أغسطس 2023، وهو موسم يتوقع متابعو دوري روشن السعودي أن يكون قويًا ومثيرًا يستحق المتابعة في ظل رغبة العديد من الفرق في تحقيق اللقب الغالي وفي ظل الصفقات القوية للغاية التي أبرمتها الفرق السعودية. (طالع التفاصيل)

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024 والقنوات الناقلة

انطلق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين، في أغسطس 2023، ومن المنتظر أن يكون مليئًا بالإثارة والحماس. (طالع التفاصيل)

جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، جدول مباريات الدور الأول من دوري روشن موسم 2023-2024. (طالع التفاصيل)

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي.. (طالع التفاصيل)

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

في ليلة شهدت تعادل النصر والأهلي .. الهلال يواصل مسيرته الذهبية والاتحاد يحافظ على حظوظه الآسيوية

شهدت الليلة قبل الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024، مساء الخميس، مباريات مثيرة وأحداثًا ساخنة للغاية. (طالع التفاصيل)

SHAHID