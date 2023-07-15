جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024 والقنوات الناقلة

بلال محمد
Al Hilal - Jorge JesusGOAL AR
الهلالدوري روشن السعودي

تعرف على جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة...

ينطلق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين، في أغسطس 2023، ومن المنتظر أن يكون مليئًا بالإثارة والحماس.

ويسعى الهلال، لاستعادة اللقب الذي خسره في الموسم الماضي، والعودة إلى منصات التتويج من جديد، بعدما دعم صفوفه بالعديد من اللاعبين المميزين، مثل خاليدو كوليبالي وروبن نيفيش.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2024، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الهلال في دوري روشن السعودي؟

تُنقل مباريات الدوري السعودي عبر شبكة SSC بصورة مجانية عبر تقنية SD، بينما قنوات HD تكون مشفرة.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات، فيمكن متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات الهلال والذي عادةً ما يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024

الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
1أبها - الهلالالإثنين 14 أغسطس 2023،
18:00 السعودية ومصر		-مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
2الهلال - الفيحاءالسبت 19 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		-الأمير فيصل بن فهد
3الرائد - الهلالالخميس 24 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		-مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية
4الهلال - الاتفاقالإثنين 28 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		- الأمير فيصل بن فهد
5الاتحاد - الهلالالجمعة 1 سبتمبر 2023،
21:00 السعودية ومصر		-الجوهرة المشعة

جدول ترتيب الهلال في دوري روشن السعودي 2024

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الشباب00000000
2الأخدود00000000
3الطائي00000000
4الاتحاد00000000
5الرياض00000000
6الاتفاق00000000
7الفيحاء00000000
8الأهلي00000000
9النصر00000000
10أبها00000000
11الخليج00000000
12الحزم00000000
13الرائد00000000
14الفتح00000000
15الوحدة00000000
16الهلال00000000
17ضمك00000000
18التعاون00000000

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 4835كريم بنزيما
  • 595خاليدو كوليبالي
  • 958روبرتو فيرمينو
  • 463نجولو كانتي
  • 1360مارسيلو بروزوفيتش
  • 1150صفقة أخرى
9361 الأصوات

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