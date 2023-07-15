جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة...

ينطلق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين، في أغسطس 2023، ومن المنتظر أن يكون مليئًا بالإثارة والحماس.

ويسعى الهلال، لاستعادة اللقب الذي خسره في الموسم الماضي، والعودة إلى منصات التتويج من جديد، بعدما دعم صفوفه بالعديد من اللاعبين المميزين، مثل خاليدو كوليبالي وروبن نيفيش.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2024، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الهلال في دوري روشن السعودي؟

تُنقل مباريات الدوري السعودي عبر شبكة SSC بصورة مجانية عبر تقنية SD، بينما قنوات HD تكون مشفرة.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات، فيمكن متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات الهلال والذي عادةً ما يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 أبها - الهلال الإثنين 14 أغسطس 2023،

18:00 السعودية ومصر - مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية 2 الهلال - الفيحاء السبت 19 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر - الأمير فيصل بن فهد 3 الرائد - الهلال الخميس 24 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر - مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية 4 الهلال - الاتفاق الإثنين 28 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر - الأمير فيصل بن فهد 5 الاتحاد - الهلال الجمعة 1 سبتمبر 2023،

21:00 السعودية ومصر - الجوهرة المشعة

جدول ترتيب الهلال في دوري روشن السعودي 2024

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الشباب 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الأخدود 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الطائي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الاتحاد 0 0 0 0 0 0 0 0 5 الرياض 0 0 0 0 0 0 0 0 6 الاتفاق 0 0 0 0 0 0 0 0 7 الفيحاء 0 0 0 0 0 0 0 0 8 الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0 9 النصر 0 0 0 0 0 0 0 0 10 أبها 0 0 0 0 0 0 0 0 11 الخليج 0 0 0 0 0 0 0 0 12 الحزم 0 0 0 0 0 0 0 0 13 الرائد 0 0 0 0 0 0 0 0 14 الفتح 0 0 0 0 0 0 0 0 15 الوحدة 0 0 0 0 0 0 0 0 16 الهلال 0 0 0 0 0 0 0 0 17 ضمك 0 0 0 0 0 0 0 0 18 التعاون 0 0 0 0 0 0 0 0