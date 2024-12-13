أخبار الهلال اليوم | رسالة سالم الدوسري الغامضة .. وعقوبات "صلاة الفجر" داخل الزعيم!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024.

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رغم انضمامه لمعسكر السعودية .. سالم الدوسري يثير الجدل بـ"رسالة غامضة" قبل كأس الخليج

أثار سالم الدوسري، نجم نادي الهلال، "الجدل" في الشارع الرياضي السعودي؛ بعد ساعات قليلة من انضمامه إلى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، استعدادًا لبطولة كأس الخليج. "اقرأ التفاصيل"

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"عقوبات الصلاة ونهاية لاعب الشللية" .. محمد جحفلي يعارض صفقة كريستيانو رونالدو ويكشف كواليس تحوله من الاتحاد إلى الهلال

كشف محمد جحفلي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، عن كواليس مثيرة في "رحلته" مع الهلال، والذي مثّله لمدة 9 سنواتٍ ونصف. "اقرأ التفاصيل"

عاش وقلبه في يده! .. نقل ابنة نيمار الصغرى إلى المستشفى والكشف عن حالتها الصحية

"عاش وقلبه في يده!".. بهذه الكلمات تم وصف حالة نيمار دا سيلفا جونيور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ بعد نقل ابنته الصغرى إلى المستشفى. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

مفاجأة عن الحكام السعوديين .. مانويل نافارو يحسم الجدل حول مجاملة الهلال ويؤكد: كلاسيكو الاتحاد والنصر بدون أخطاء!

رد مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على الغضب الجماهيري بعد مباراة الهلال والرائد وكلاسيكو الاتحاد والنصر، في مسابقة دوري روشن للمحترفين 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

استفز الهلاليين على طريقة عيسى الحربين .. روما يسخر بعد تألق سعود عبدالحميد

يبدو أن نادي الهلال وجماهيره؛ سيدفعون "ثمن" تألق الظهير الدولي سعود عبدالحميد، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما. "اقرأ التفاصيل"

مراقبة الأوزان .. جورج جيسوس يضع خطة صارمة لإعداد نجوم الهلال لاستئناف دوري روشن

وضع المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال، خطة مُحكمة وصارمة، من أجل إعداد اللاعبين خلال الفترة المقبلة، لاستئناف دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

محمد صلاح ليس بينهم .. الكشف عن 3 صفقات يستهدفها الهلال قبل مونديال 2025

كشف الإعلامي خالد البدر، عن الصفقات التي يستهدفها نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، استعدادًا لكأس العالم للأندية 2025. "اقرأ التفاصيل"